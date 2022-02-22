Как только Украина увидит изменение ситуации, рост рисков, то граждане Украины будут знать информацию. Об этом в видеообращении сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

Обратите внимание Нет причин для хаотичных действий, – Зеленский успокоил украинцев

Зеленский: Мы никому ничего не должны

По его словам, пока нет никаких причин для хаотичных действий. Поэтому так будет и в дальнейшем.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем идти по нему. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никого и никому не отдадим,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. "Другая страна, другая армия, одна цель – мир в Украине", – добавил президент.

Обращение Зеленского: смотрите видео

О чем говорил Зеленский в видеообращении