Как только Украина увидит изменение ситуации, рост рисков, то граждане Украины будут знать информацию. Об этом в видеообращении сказал украинский лидер Владимир Зеленский.
Обратите внимание Нет причин для хаотичных действий, – Зеленский успокоил украинцев
Зеленский: Мы никому ничего не должны
По его словам, пока нет никаких причин для хаотичных действий. Поэтому так будет и в дальнейшем.
Мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем идти по нему. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никого и никому не отдадим,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. "Другая страна, другая армия, одна цель – мир в Украине", – добавил президент.
Обращение Зеленского: смотрите видео
О чем говорил Зеленский в видеообращении
- Украина готова обороняться, ведь границы нашего государства надежно защищены.
- Президент поговорил с рядом мировых лидеров: в частности французским лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом США Джо Байденом.
- Несмотря на циничные заявления государства-агрессора, наши границы остаются неизменными.
- Также Зеленский заявил о созыве спецзаседания ОБСЕ.