Щойно Україна побачить зміну ситуації, зростання ризиків, то громадяни України знатимуть інформацію. Про це у відеозверненні сказав український лідер Володимир Зеленський.
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Зеленський: Ми нікому нічого не винні
За його словами, наразі немає жодних причин для хаотичних дій. Тому так буде і надалі
Ми віддані мирному і дипломатичному шляху та йтимемо ним. Ми на своїй землі. Ми нікого і нічого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. Ми нікого і нічому не віддамо,
– наголосив Зеленський.
Він зауважив, що зараз – не лютий 2014 року, а лютий 2022 року. "Інша країна, інша армія, одна мета – мир в Україні", – додав президент.
Звернення Зеленського: дивіться відео
Про що також говорив Зеленський у відеозверненні
- Україна готова оборонятися, адже кордони нашої держави надійно захищені.
- Президент поговорив з низкою світовими лідерами: зокрема французьким лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом США Джо Байденом.
- Попри цинічні заяви держави-агресорки, наші кордони залишаються незмінними.
- Також Зеленський заявив про скликання спецзасідання ОБСЄ.