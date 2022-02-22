Щойно Україна побачить зміну ситуації, зростання ризиків, то громадяни України знатимуть інформацію. Про це у відеозверненні сказав український лідер Володимир Зеленський.

Зверніть увагу Нема причин для хаотичних дій, – Зеленський заспокоїв українців

Зеленський: Ми нікому нічого не винні

За його словами, наразі немає жодних причин для хаотичних дій. Тому так буде і надалі

Ми віддані мирному і дипломатичному шляху та йтимемо ним. Ми на своїй землі. Ми нікого і нічого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. Ми нікого і нічому не віддамо,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що зараз – не лютий 2014 року, а лютий 2022 року. "Інша країна, інша армія, одна мета – мир в Україні", – додав президент.

Звернення Зеленського: дивіться відео

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