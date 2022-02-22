Про це президент України заявив у зверненні до українців, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню.

До теми Зеленський терміново звернувся до українців

Влада не піддається на будь-які провокації

Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують,

– наголосив Зеленський.

"Відповідно до статті 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону", – додав президент.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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