Про це президент України заявив у зверненні до українців, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню.
До теми Зеленський терміново звернувся до українців
Влада не піддається на будь-які провокації
Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують,
– наголосив Зеленський.
"Відповідно до статті 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону", – додав президент.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Росія визнала бойовиків: коротко
- Володимир Путін 21 лютого цинічно звернувся до України, аби та "припинила війну". Він заявив, що Росія визнала бойовиків на Донбасі.
- Президент Росії підписав з ватажками бойовиків договір про дружбу.
- Що цікаво, у підписаних Путіним указах немає слів про те, що окуповані території визнають у нинішніх межах.
- Світ одразу ж засудив рішення Росії.