Об этом президент Украины заявил в обращении к украинцам, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию.

По теме Зеленский срочно обратился к украинцам

Власть не ведется на какие-либо провокации

Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают,
– подчеркнул Зеленский.

"В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону", – добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Россия признала боевиков: коротко

  • Владимир Путин 21 февраля цинично обратился к Украине, чтобы та "прекратила войну". Он заявил, что Россия признала боевиков на Донбассе.
  • Президент России подписал с предводителями боевиков договор о дружбе.
  • Что интересно, в подписанных указах Путиным нет слов о том, что оккупированные территории признают в нынешних пределах.
  • Мир сразу же осудил решение России.