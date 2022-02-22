Про це пише 24 канал з посиланням на заяву глави держави. Її президент записав у відповідь на "визнання" Росією бойовиків на Донбасі.
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Подякував громадянам за зваженість
Звернення президента оприлюднили приблизно о 2 ночі. Проте він акцентував на тому, що немає приводу для безсонної ночі.
За мною Україна, в її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаються такими попри будь-які заяви та дії Російської Федерації,
– сказав Зеленський.
Також він додав, що незмінним залишається й те, що українці спокійні та впевнені в собі. За це глава держави подякував усім громадянам, які виважено на будь-що реагують.
Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео