Об этом пишет 24 канал со ссылкой на заявление главы государства. Ее президент записал в ответ на "признание" Россией боевиков на Донбассе.
Заметьте Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину
Поблагодарил граждан за взвешенность
Обращение Владимира Зеленского обнародовали примерно в 2 ночи. Однако он акцентировал внимание на том, что нет повода для бессонной ночи.
За мной Украина, в ее международно признанных границах. И они остаются такими несмотря на любые заявления и действия Российской Федерации,
– сказал Зеленский.
Также он добавил, что неизменным остается и то, что украинцы спокойны и уверены в себе. За это глава государства поблагодарил всех граждан, которые взвешенно на что-либо реагируют.
Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео