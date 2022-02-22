Об этом пишет 24 канал со ссылкой на заявление главы государства. Ее президент записал в ответ на "признание" Россией боевиков на Донбассе.

Заметьте Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину

Поблагодарил граждан за взвешенность

Обращение Владимира Зеленского обнародовали примерно в 2 ночи. Однако он акцентировал внимание на том, что нет повода для бессонной ночи.

За мной Украина, в ее международно признанных границах. И они остаются такими несмотря на любые заявления и действия Российской Федерации,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что неизменным остается и то, что украинцы спокойны и уверены в себе. За это глава государства поблагодарил всех граждан, которые взвешенно на что-либо реагируют.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео