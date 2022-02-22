Відповідну заяву український лідер зробив під час свого відеозвернення. Його президент записав після визнання Володимиром Путіним бойовиків на Донбасі, повідомляє 24 канал.

Дізнайтеся більше Зеленський терміново звернувся до українців через визнання Путіним бойовиків

Зеленський скликає спецзасідання ОБСЄ

Президент нагадав, що 21 лютого Міністерство закордонних справ скерувало країнам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Я також ініціював скликання засідання Радбезу ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ,

– додав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

Крім того, українська сторона ініціювала екстрене скликання саміту "нормандської четвірки".

Звернення Зеленського: дивіться відео

Зверніть увагу! 21 лютого Володимир Путін визнав бойовиків на Донбасі. Україна та міжнародна спільнота виступили з різкою критикою такого рішення очільника Кремля. Рада з нацбезпеки й оборони перейшла у цілодобовий режим роботи.