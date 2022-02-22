Як зауважив президент, зараз необхідно остаточно визначити, "хто наш справжній друг і партнер", а хто продовжить ним бути лише на словах. Про це Володимир Зеленський заявив вночі 22 лютого під час перерви засідання РНБО.

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Україна очікує від партнерів чітких кроків

Сьогодні МЗС України направило державам-членам ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою провести консультацію. Окрім цього, Володимир Зеленський ініціював скликання засідання ради безпеки ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ.

Президент підкреслив, що Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокації та подальшої ескалації.

Також ініційовано скликання саміту нормандської четвірки. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами,

– повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не буде піддаватися на жодні провокації й сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації.

Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують,

– додав президент.

Повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео