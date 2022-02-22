Как отметил президент, сейчас необходимо окончательно определить "кто наш настоящий друг и партнер", а кто продолжит им быть только на словах. Об этом Владимир Зеленский заявил ночью 22 февраля во время перерыва заседания СНБО.

Важно Зеленский срочно обратился к украинцам из-за признания Путиным боевиков

Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием провести консультацию. Кроме этого, Владимир Зеленский инициировал созыв заседания Совбеза ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.

Президент подчеркнул, что Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ по предотвращению провокации и последующей эскалации.

Также инициирован созыв саммита нормандской четверки. От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами,

– сообщил глава страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подвергаться никаким провокациям и надеется на дипломатическое урегулирование ситуации.

Мы преданы политико-дипломатическому урегулированию и не подвергаемся каким-либо провокациям. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают,

– добавил президент.

Полностью обращение Владимира Зеленского: смотрите видео