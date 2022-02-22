Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время своего видеообращения. Его президент записал после признания Владимиром Путиным боевиков на Донбассе, сообщает 24 канал.
Узнайте больше Зеленский срочно обратился к украинцам из-за признания Путиным боевиков
Зеленский созывает спецзаседание ОБСЕ
Президент напомнил, что 21 февраля Министерство иностранных дел направило странам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.
Я также инициировал созыв заседания Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ,
– добавил Зеленский.
Он также отметил, что Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.
Кроме того, украинская сторона инициировала экстренный созыв саммита "нормандской четверки".
Обращение Зеленского: смотрите видео