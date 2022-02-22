Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время своего видеообращения. Его президент записал после признания Владимиром Путиным боевиков на Донбассе, сообщает 24 канал.

Узнайте больше Зеленский срочно обратился к украинцам из-за признания Путиным боевиков

Зеленский созывает спецзаседание ОБСЕ

Президент напомнил, что 21 февраля Министерство иностранных дел направило странам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Я также инициировал созыв заседания Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ,

– добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Кроме того, украинская сторона инициировала экстренный созыв саммита "нормандской четверки".

Обращение Зеленского: смотрите видео

Обратите внимание! 21 февраля Владимир Путин признал боевиков на Донбассе. Украина и международное сообщество выступили с резкой критикой такого решения главы Кремля. Совет по нацбезопасности и обороне перешел в круглосуточный режим работы.