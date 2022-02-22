За словами президента, він поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом. Крім цього, Зеленський встиг поговорити з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

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З ким планує вести перемовини Зеленський

"Також я говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і ще планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом", – сказав президент.

Він додав, що Міністерство закордонних справ України відправило державам-членам Радбезу ООН запит на основі Будапештського меморандуму. Вимагають негайно провести консультації.

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