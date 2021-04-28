У Путина назвали врагов: Украина попала в англосаксонскую коалицию
Итак, россияне официально объявили перечень недружественных стран. Запоребриковские мышебратья поставили в ТОП списка Украину и США. Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Виктора Тарана
Як оригінально, але оцініть, у якій ми компанії.
За темою Головний казкар опублікував указ: як Путін вирішив взяти на олівець друзів і ворогів
Ми стали мимовільною частиною англосаксонської коаліції:
- Великобританія.
- Канада.
- Австралія.
Далі йдуть багатолітні вороги Московії та наші ситуативні союзники: Чехія, Польща
і країни Балтії – Латвія, Литва, Естонія.
У Путіна склали перелік ворогів / Фото bykvu
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Як на мене – неймовірна компанія, яка дозволяє будувати прекрасні геополітичні комбінації. Відновлена Британська Імперія.
Головне – вміти цим скористатись, і подумати, як зайняти достойне місце у відновленій імперії.
Все буде Україна.
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