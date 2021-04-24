Головний казкар опублікував указ: як Путін вирішив взяти на олівець друзів і ворогів
Список дружби і ворожнечі. Коли діти нашої країни готувалися до сну, близько до часу передачі "На добраніч, малюки!", головний казкар країни Путін опублікував указ. Далі читайте російською.
Джерело:телеграм СерпомПо
Он предписал правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".
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Много времени уйдет – получится слишком длинный список.
Надо было дать иное указание – установить список дружественных нашей стране государств.
Здесь и трудиться особо не надо, Мишустин быстро набросал бы на бумажке – Южная Осетия, Абхазия, Венесуэла, ДНР-ЛНР, Приднестровье. Еще Науру (если заплатить).
Путин решил составить списки друзей и врагов / Фото provse
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Вот эти ребята – "свои в доску".
Все остальные в той или иной степени безоглядно дружиться не готовы.
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