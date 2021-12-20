Главное внешнеполитическое событие уходящего года – двойной ультиматум США и НАТО. Его нарочитая абсурдность и демонстративное безумие застало врасплох даже бывалых обитателей российского телевизора, привыкших объявлять гениальным любую глупость Путина и его окружения.
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Безумие
Мне было интересно, как они будут воспевать ту кучу, которую наложил МИД по приказу Путина. Впервые в дипломатической практике публикуется проект договора до начала обсуждения с партнером. При этом предполагаемым партнерам заявляется, что это "не меню", то есть, либо ешьте целиком, (замминистра Сергей Рябков), либо получите наш военно-технический ответ (замминистра Грушко).
Эти бумажки нельзя назвать ультиматумом, поскольку их невозможно принять в силу многих причин, которые за минувшие дни были многократно обозначены.
Требование к США к чему-то склонить НАТО абсурдно, поскольку НАТО – это 30 равноправных государств, а не властная вертикаль с США во главе.
Требование задним числом отмотать назад историю до 1997 года и поразить в правах половину членов НАТО на том основании, что три из них бывшие республики СССР, а еще десяток более 30 лет назад были частью "мировой системы социализма" – полное безумие.
Попытка навесить на 14 суверенных стран клеймо "бывшие советские республики" и на этом основании требовать от всего остального мира считать их "зоной особых российских интересов" – несусветная глупость.
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Понятно что это даже не ультиматум, а акт капитуляции, требование покончить жизнь самоубийством который ничтожная в экономическом отношении и явно не доминирующая в военном отношении страна предъявляет 30 странам неизмеримо более мощным в экономическом и существенно превосходящим ее в военном отношении.
Мне было интересно посмотреть и послушать как весь этот бред станут выдавать за очередную гениальность обитатели российского телевизора и поэтому я посмотрел вчерашний, а точнее сегодняшний "Воскресный вечер".
А то что?
Больше всего меня интересовало, как обитатели телевизора станут отвечать на вопрос: "А то что?". То есть, каким будет второй шаг Путина. Понятно, что США и НАТО ответят, да, собственно, генсек НАТО Столтенберг уже ответил, что российские предложения невозможно всерьез даже рассматривать. Поэтому главное, это второй шаг, что будет после того как Запад откажется от переговоров на основе этих двух бумаг.
И тут у них в телевизоре случился плюрализм. Там есть люди, такие как Соловьев и Кедми и еще группа совершенно припадочных политологов, которым, чем выше градус температуры в аду, тем лучше.
Убежден, что если Путин с Патрушевым, Шойгу, Лавровым и всем советом безопасности устроят групповую оргию в Кремле в духе "Дня опричника" и все это покажут по телевизору, то Соловьев захлебнется от восторга, превознося до небес эту демонстрацию нашего потенциала, которому дряхлый импотентный Запад точно не сможет ничего противопоставить.
Примерно в таком восторженном духе упомянутые персонажи и выступили. На вопрос "А то что?" их ответ был в духе Паниковского – "Сейчас будет море крови!". Но это было предсказуемо и потому скучно.
Служили два товарища
Более интересным был спор двух отставных полковников. Один – Михаил Ходаренок – перед своей отставкой служил начальником группы Главного оперативного управления Генерального штаба. Второй – Андрей Безруков – был российским полковником ГРУ – нелегалом, которого после провала в числе еще десятка таких же бедолаг обменяли на троих российских граждан, в том числе, на ученого Игоря Сутягина и бывшего полковника ГРУ Скрипаля.
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И то, что по данному вопросу проявились прямо противоположные позиции генштабовского полковника и полковника ГРУ – это весьма характерно.
Бывший полковник ГРУ Андрей Безруков демонстрировал восторг от инициатив России. Но ответ, по его мнению, будет не военным.
"Это будет смена модели. Это будет китайская модель. Мы будем делать другу страну. Без Запада. Без этих ваших либералов в нашем правительстве. Мы уберем всех, кто мешает нам развиваться". Конец цитаты.
Позиция бывшего полковника Генштаба Михаила Ходаренка была диаметрально противоположной:
"Этот документ явно не проходной. Такое впечатление что у авторов документа за спиной Советский Союз и объединенные силы Варшавского договора, наш ВВП выше американского, а над Капитолием реет штурмовой флаг наших спецподразделений. Что касается Китая, то учитывая соотношение сил, в союзе с Китаем нам уготована роль в лучшем случае бэк-вокалиста". Конец цитаты.
Соловьева страшно возмутила пораженческая речь бывшего полковника Генштаба и он обвинил Ходаренка в том что тот предлагает России утопиться в Ледовитом океане, после чего быстренько свернул программу и объявил перерыв, после которого уже в другом составе стал с привычным наслаждением гнобить Украину…
Полагаю, что в позиции обоих полковников есть доля истины. Ходаренок прав с точки зрения оценки документов как абсолютно непроходных и абсолютно неадекватных до степени идиотизма.
А Безруков вполне может оказаться прав, естественно, не в том, что Путин сможет воспроизвести китайскую модель – этого не произойдет никогда, в том числе по причине нехватки китайцев. А вот в том, что ответ на отказ Запада всерьез воспринимать российские предложения о собственном самоубийстве будет направлен не вовне, а внутрь страны, Безруков вполне может оказаться прав. И то, что если 2021 год был годом "Большой зачистки", а 2022 год вполне может стать годом «Великого перелома» это похоже на правду. Некоторым прообразом того, как будет строиться страна к 2024 году может служить то что на глазах происходит с ВШЭ.
Фельдфебеля – в Вольтеры
Проректором по безопасности одного из ведущих российских вузов – московской Высшей школы экономики – назначен Сергей Рожков. Ранее он несколько лет возглавлял управление ФСБ по Белгородской области. Рожков будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью.
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Понятно, "терроризм" в Высшей школе экономике теперь будет искоренен, ну, или по крайней мере существенно ограничен. Новый ректор ВШЭ Никита Анисимов в связи с новыми назначениями как сказано в пресс-релизе "с оптимизмом смотрит в будущее".
До этого ВШЭ были вынуждены покинуть несколько известных преподавателей, в их числе юрист Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов, философ Кирилл Мартынов, которые публично критиковали политику российских властей. В ноябре стало известно об увольнении ещё двух преподавателей – юристов Геннадия Есакова и Сергея Пашина, которые, как сообщается, критиковали состояние законности и права в России.
Вот эта замена в вузе квалифицированных преподавателей на гебешника – это и есть та модель страны, которую Путин будет создавать к 2024 году.
То есть, у Путина явно нет сил на то, чтобы заставить Запад покончить самоубийством и уничтожить Украину. А вот на то, чтобы окончательно испортить жизнь десяткам миллионов российских граждан, окончательно лишить их будущего у путинского режима силы, скорее всего есть…
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