Главное внешнеполитическое событие уходящего года – двойной ультиматум США и НАТО. Его нарочитая абсурдность и демонстративное безумие застало врасплох даже бывалых обитателей российского телевизора, привыкших объявлять гениальным любую глупость Путина и его окружения.

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Безумие

Мне было интересно, как они будут воспевать ту кучу, которую наложил МИД по приказу Путина. Впервые в дипломатической практике публикуется проект договора до начала обсуждения с партнером. При этом предполагаемым партнерам заявляется, что это "не меню", то есть, либо ешьте целиком, (замминистра Сергей Рябков), либо получите наш военно-технический ответ (замминистра Грушко).

Эти бумажки нельзя назвать ультиматумом, поскольку их невозможно принять в силу многих причин, которые за минувшие дни были многократно обозначены.

Требование к США к чему-то склонить НАТО абсурдно, поскольку НАТО – это 30 равноправных государств, а не властная вертикаль с США во главе.

Требование задним числом отмотать назад историю до 1997 года и поразить в правах половину членов НАТО на том основании, что три из них бывшие республики СССР, а еще десяток более 30 лет назад были частью "мировой системы социализма" – полное безумие.

Попытка навесить на 14 суверенных стран клеймо "бывшие советские республики" и на этом основании требовать от всего остального мира считать их "зоной особых российских интересов" – несусветная глупость.

Важно Российский ультиматум НАТО – результат комплекса неполноценности Путина

Понятно что это даже не ультиматум, а акт капитуляции, требование покончить жизнь самоубийством который ничтожная в экономическом отношении и явно не доминирующая в военном отношении страна предъявляет 30 странам неизмеримо более мощным в экономическом и существенно превосходящим ее в военном отношении.

Мне было интересно посмотреть и послушать как весь этот бред станут выдавать за очередную гениальность обитатели российского телевизора и поэтому я посмотрел вчерашний, а точнее сегодняшний "Воскресный вечер".

А то что?

Больше всего меня интересовало, как обитатели телевизора станут отвечать на вопрос: "А то что?". То есть, каким будет второй шаг Путина. Понятно, что США и НАТО ответят, да, собственно, генсек НАТО Столтенберг уже ответил, что российские предложения невозможно всерьез даже рассматривать. Поэтому главное, это второй шаг, что будет после того как Запад откажется от переговоров на основе этих двух бумаг.

И тут у них в телевизоре случился плюрализм. Там есть люди, такие как Соловьев и Кедми и еще группа совершенно припадочных политологов, которым, чем выше градус температуры в аду, тем лучше.

Убежден, что если Путин с Патрушевым, Шойгу, Лавровым и всем советом безопасности устроят групповую оргию в Кремле в духе "Дня опричника" и все это покажут по телевизору, то Соловьев захлебнется от восторга, превознося до небес эту демонстрацию нашего потенциала, которому дряхлый импотентный Запад точно не сможет ничего противопоставить.

Примерно в таком восторженном духе упомянутые персонажи и выступили. На вопрос "А то что?" их ответ был в духе Паниковского – "Сейчас будет море крови!". Но это было предсказуемо и потому скучно.

Служили два товарища