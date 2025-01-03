Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Россия продолжает настаивать на том, что ей не нужны никакие перемирия. Она хочет заключить мирное соглашение, даже не с Украиной, а с Соединенными Штатами по разделу сфер влияния, гарантий вроде тех, что Киев не вступит в НАТО.

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Кремль максимально поднял ставки

"Россияне будут крутить этот тезис даже не до 20 января, а еще дольше, потому что реальное движение в сторону переговоров может начаться, когда состоится инаугурация Дональда Трампа и его команда представит реальный мирный план", – объяснил политолог.

С этим планом Белый дом обратится сначала к Украине и европейским странам, и после определенных консультаций будет иметь контакт с Россией.

Поскольку сейчас ничего подобного не происходит, Россия, по его словам, заполняет собой информационное пространство, вбрасывая собственные нарративы. И когда переговоры начнутся, они планируют стартовать с тех позиций, которые заблаговременно озвучили.

Путин планирует после этого уменьшить ставки и подавать это как определенные "уступки" со стороны России,

– отметил Рейтерович.

Сейчас Кремль максимально поднял ставки, и ему остается, по словам политолога, реально использовать, например, тактическое ядерное оружие или провести ядерные испытания на территории России.

Также Путин может вспоминать об "Орешнике" или даже еще раз применить его. Однако непонятно, сколько Россия еще имеет таких систем.

По предположению экспертов, у россиян есть всего 2 системы "Орешник", а всего было 3 – 4 единицы, и запуск по территории Украины 21 ноября 2024 года был вторым. Первая ракета где-то упала, не долетев до цели.

Однако, поскольку удар "Орешником" не произвел впечатление, на которое рассчитывал Кремль, он вбрасывает тезисы о том, что "Россия будет воевать столько, сколько надо" и якобы сможет достичь своих целей.

Проблема Путина заключается в том, что у него ограниченное время и нет в запасе много лет на осуществление постепенной политики. Ему нужно быстро получить какие-то результаты, но на это он не имеет ресурсов,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому он поднимает ставки и шантажирует, ищет поддержки среди европейских стран. Путин думает, добавил политолог, что таким образом заставит Запад и Украину сесть с ним за стол переговоров на его условиях.

Напомним, аналитики ISW отметили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пропагандистскому СМИ отметил, что предпосылкой для начала мирных переговоров должен стать якобы отказ Украины от своего права на суверенитет и территориальную целостность. В ISW считают, что Москва таким образом, возможно, пытается навязать Киеву "нереалистичные требования", которые нарушают международное право. Цель Кремля – помешать "законным добросовестным переговорам".