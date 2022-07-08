Вооруженных Сил Украины и вообще Сил обороны Украины, это ничуть не касается…
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Дальнейшие действия ВСУ
Они вполне могут продолжать уничтожать оккупантов в любом режиме, который им нравится… В круглосуточном формате, с использованием любых средств и собственных возможностей.
Даже, в том числе и тех оккупантов, которые находятся "на паузе", "отдыхе", или в процессе "пополнения боевых возможностей".
Важно российские границы начинают обнажаться
У Путина объявили о "паузе" в войне с Украиной / Фото Getty Images
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