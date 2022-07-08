Збройних Сил України та й загалом Сил оборони України, це ані трохи не стосується…

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Подальші дії ЗСУ

Вони цілком можуть продовжувати нищити окупантів у будь-якому режимі, який їм подобається… У цілодобовому форматі, з використанням будь-яких засобів та власних спроможностей.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Навіть, в тому числі й тих окупантів, які знаходяться "на паузі", "відпочинку", або в процесі "поповнення бойових можливостей".

Важливо російські кордони починають оголюватися

У путіна оголосили про "паузу" у війні з Україною / Фото Getty Images

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