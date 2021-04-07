Президент России Владимир Путин создал себе образ альфа-самца международной политики. Он "славится" своими фотографиями, на которых позирует полуобнаженным, а также очень обижается на упреки в свою сторону.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лещенко в программе "Что это было?". Он отметил, что для многих Путин узнаваем именно в образе всадника с обнаженным торсом на лошади.

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"Путин находится в образе такого альфа-самца международной политики. Он уже десятилетиями из этого образа не выходит", – сказал Лещенко.

Журналист Алексей Печий высказал мнение, что в последнее время Путин испытал много ударов в свою сторону. Его образ существенно пострадал.

"Был огромный удар по этому альфа-самцу, когда Байден назвал его убийцей. Путин позвал на дебаты, а Байден проигнорировал", – отметил Печий

Стратегия Байдена – не убрать Путина с поста президента России, а в начале просто максимально минимизировать его влияние на внешний мир,

– добавил он.

Выпуск программы "Что это было?" за 7 апреля 2021 года: смотрите видео