Россия не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. У Владимира Путина заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

Источник: ТАСС Читайте также Боевики хотят провести референдум, чтобы объединить Донецк и Луганск – правозащитники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Она заявляла, что оккупированные части Донецкой и Луганской областей следует включить в состав России. Что об этом говорят у Путина Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации,

– заявил Песков. По его словам, вопрос включения Донбасса в состав России не стоит на повестке дня. Обратите внимание! На днях в оккупированном Донецке проходит так называемый форум с участием, в частности, российских политиков и пропагандистов. На форуме приняли доктрину "Российский Донбасс". Она предусматривает захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Больше об этом читайте по ссылке.