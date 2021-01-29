Вопрос не стоит на повестке дня, – у Путина прокомментировали присоединение Донбасса
Россия не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. У Владимира Путина заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
Источник: ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Она заявляла, что оккупированные части Донецкой и Луганской областей следует включить в состав России.
Что об этом говорят у Путина
Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации,
– заявил Песков.
По его словам, вопрос включения Донбасса в состав России не стоит на повестке дня.
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