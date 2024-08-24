Политолог Николай Давидюк озвучил 24 Каналу мнение, что Путин в ситуации с Курском повел себя как настоящий автократ.

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Автократизм Путина

Давидюк рассказал, что Путин перебросил ответственность за Курщину на подчиненных, а сам поехал путешествовать по Кавказу. Хорошо, что россияне научены отступать. Пока он вернется, отступят еще глубже на своей территории. А жители Курщины показывают, что они настоящие "цыплята".

Они такие беспомощные, не знают, что делать. Заговорили на украинском языке, они такие нежные, добрые. Просто обнимать и плакать. Сейчас просел рейтинг поддержки Путина. Запад анализировал, как в России комментируют Путина. Однако это демонстрирует, что у Путина зреет конкурент,

– отметил политолог.

Соловьев – конкурент Путина

По его словам, то, как ведет себя в эфирах Соловьев, указывает на то, что он готовит себя к политической карьере. Очевидно, он не является таким на планерках в Кремле, впрочем на экране показывает себя максимально жестко. Похоже, его задела история Зеленского, что из телевизора можно запрыгнуть в самое высокое кресло.

"Есть виртуальный образ Соловьева, и есть Путин, который проводит совещания в стиле "Ну вы там разберитесь, посмотрите". Он красный, заикается. Ощущение силы и власти в этом маленьком лысом создании нет. Соловьев же ведет себя совсем иначе", – заметил Давидюк.