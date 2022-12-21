Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сегодня Путин сделает важное заявление на заседании коллегии минобороны. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 канал.

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О чем еще будут говорить у Путина

"Будет важное, достаточно объемное выступление Путина на коллегии. Будет доклад министра обороны", – заявил российский чиновник.

Также он упомянул о военной помощи США в Украине. Вероятно речь идет о предоставлении нашему государству ПВО Patriot.

Он заявил, что поставка оружия для Украины "безусловно приведет к углублению конфликта и только усугубит ситуацию для Украины".

Любопытно. Владимир Путин отменил традиционные доклады в конце года. Соответствующее мероприятие проходит ежегодно. Но в 2022 году так называемая "спецоперация" заставила диктатора из Кремля спрятать голову в песок.

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