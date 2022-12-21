Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що сьогодні Путін зробить важливу заяву на засіданні колегії міноборони. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 канал.

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Про що ще будуть говорити у Путіна

"Буде важливий, достатньо об'ємний виступ Путіна на колегії. Буде доповідь міністра оборони", – заявив російський чиновник.

Також він згадав про військову допомогу США Україні. Ймовірно мова йде про надання нашій державі ППО Patriot.

Він заявив, що постачання зброї для України "безумовно призведе до поглиблення конфлікту і лише погіршить ситуацію для України".

Цікаво. Владімір Путін скасував традиційні доповіді наприкінці року. Відповідний захід відбувається щорічно. Але у 2022 році так звана "спецоперація" змусила диктатора з Кремля сховати голову в пісок.

Як росіяни реагують на військову допомогу від США