На офіційному сайті департаменту культури Тюменської області з'явилося повідомлення про те, що на 22 грудня в області заплановані заходи щодо підписання Договору "про возз'єднання до однієї держави" Білорусі та Росії. Про це пише 24 канал.

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"Сюрприз, який потішить": у Тюменській області говорять про приєднання Білорусі до Росії

На сайті департаменту культури Тюменської області з'явилося повідомлення про те, що на 22 грудня там запланували святковий захід з нагоди підписання договору "про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".

Сайт посилається на наказ міністерства культури Росії. Там пише, що приєднання нібито трапилось 12 грудня. Також у повідомленні є звернення директорки департаменту культури Тюменської області Єлени Майєр.

Культурні діячі Тюмені вже готують сюрприз, який потішить мешканців держави та підкреслить єдність двох народів. Інформація про цю знаменну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою,

– сказала вона.

Цікаво, що згодом це повідомлення зникло з сайту департаменту. За посиланням пише, що сторінка не знайдена. Проте скриншоти не горять. Також збереглася архівна сторінка сайту.



Скриншот з сайту департаменту культури Тюменської області



Наказ мінкульту Росії / Сайт департаменту культури Тюменської області

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