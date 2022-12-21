Так, він вирішив цьогоріч не робити послання до Федеральних зборів, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Зауважимо, що відповідний захід відбувається щорічно. Але у 2022 році так звана "спецоперація" змусила диктатора з Кремля сховати голову в пісок.

Читайте також Путін поглине Білорусь і попри поступки, і попри опір Лукашенка: аналіз ISW

Досягнень нема – нема чим хизуватися

Як зазначають джерела, до виступу президента Росії "підготовка" велася. Правда, чомусь у Кремлі вирішили не займатися масштабною роботою над текстом промови.

В адміністрації диктатора вже навіть знайшли вагому причину. Мовляв, не на часі зараз з оцими промовами виступати. Запевняють, що послання доцільніше буде виголосити згодом. Тоді, коли зрозумілішою буде ситуація у зоні ведення так званої "спецоперації".

Експерти, звичайно ж, з цим рішенням погоджуються. Адже це саме послання – загадування на майбутнє президентом. Й оскільки зараз він його може не бачити зі свого бункера, то й ділитися вологими мріями він банально не може. Мовляв, нині "динамічний порядок денний".

І тут ми навіть заперечувати не будемо. Ще кілька місяців тому росіяни переконували, що будуть у Херсоні назавжди. Але ось уже понад місяць місто вільне від ворога. Тож не виключено, що диктатор боїться наврочити, хизуючись анексованими українськими територіями.

Перед тим скасував пресконференцію

Нагадаємо, що напередодні Путін вирішив скасувати традиційну річну пресконференцію. Як зазначають джерела, основною темою мала стати війна в Україні. Але є одне суттєве "але".

Диктаторові з Кремля просто нічим хизуватися. Позитивних новин з фронту немає. Тож вирішили піти шляхом найменшого спротиву. Нема конференції – нема проблем. Зокрема з питаннями, на які у президента просто не буде відповідей.

Тоді ж висловлювалося припущення щодо послання Федеральним зборам. Для нього у Кремлі планували створити "новий контекст". Один з можливих варіантів – масштабні перестановки в армії, уряді, адміністрації того ж президента. Але, як бачите, і від послання у Росії вирішили відмовитися.