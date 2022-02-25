Украине нужно выстоять

В данный момент очень рано пытаться как-то глубоко анализировать происходящее – ситуация в динамике и, опять же, как показывает буквально свежайший опыт, динамика эта зависит не от разумных и рациональных факторов, а от того, что у кого-то сегодня в голове.

Важно Цель России – зайти в Киев и уничтожить Зеленского и руководство Украины

Тем не менее, некоторые моменты напрашиваются буквально сами собой.

В условиях, когда мир буквально "встал на уши", ключевое значение для исхода имеет реальная обороноспособность Украины.

Все очень просто: если она выстоит первые несколько дней, ну – неделю, она победит. Победит во всех смыслах, потому что потери станут неприемлемыми для атакующей стороны, а больше на чашу весов бросать особо нечего. Кроме, разве что, ядерных ракет, но об этом как-то говорить не хочется.

Запад должен вмешаться

Отсутствие быстрой победы над такой большой, во всех измерениях, страной как Украина, в военном смысле будет означать увязание с постоянными гигантскими прямыми издержками от "операции" – финансовыми, человеческими и эмоциональными (для общества), что уже само по себе спровоцирует колоссальное внутреннее давление и напряжение.

Эти эффекты будут умножаться на внешние экономические санкции. С учетом того, что современная Россия – это не простой и тупой, как табурет, СССР, а страна с очень сложным ландшафтом элит, множественными противоречиями интересов между разными группировками во власти и слабеющим от возраста "арбитром" (который еще и попадет, в описываемом возможном раскладе, в ловушку утраты веры в него со стороны подданных), наиболее вероятный исход такого развития событий – коррозия и коллапс государственной конструкции.

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Чтобы представить, с чего и как подобное может начинаться и происходить, достаточно вспомнить Нарышкина на совещании у Путина. Думается, уже вот прямо сейчас очень многие из российской верхушки крепко чешут репу, и есть от чего.

Если Россия быстро победит, она тем самым создаст новую конфигурацию в регионе и Западу придется или воевать (чего он делать не собирается), или плясать от данности. Если победы не состоится – России придется нести описанные издержки и риски.

У большой России мало ресурсов на этой войне

200 000-го контингента для полной (и, главное, быстрой) победы очень даже может и не хватить. Это понимают сегодня все.

Поэтому украинцы настроены ожесточенно обороняться, а Россия особое внимание уделяет психологическим операциям, пытаясь вызвать панику как среди украинцев, так и на Западе, и тем самым подтолкнуть их к переговорам на своих условиях (фактической капитуляции), а в Минске вчера это предлагалось прямым текстом ("Внимание! Внимание! Говорит Москва!").

Потому что для них это – самый лучший выход из складывающейся ситуации и, по всей видимости, именно таким и является тактический (о стратегии тут речи особо не идет) расчет.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладываюи на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Россия сейчас проиграет, это очевидно – смотрите видео