В то же время у Украины пока нет возможностей противостоять государству-агрессору. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.
Обратите внимание США и Великобритания тайно направили в Украину экспертов по кибервойне, – СМИ
По его словам, Россия – одна из немногих стран мира, которая обладает такими возможностями. К государствам с такими возможностями можно причислить:
- США;
- Китай;
- Иран;
- некие европейские страны.
У них есть такие способности, чтобы наносить удары,
– подчеркнул Костенко.
Как могут противодействовать в Украине
На Совете нацбезопасности и обороны Украины еще полгода назад было принято решение о формировании кибервойск в составе Вооруженных сил Украины. Но пока на этот счет движений нет.
"Пока мы на том месте, что и были. У нас отсутствуют по факту кибервойска", – заметил Костенко.
Это, как он считает, действительно проблема. В то же время не только кибервойска занимаются обеспечением нашего киберпространства: есть Служба безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты.
Костенко рассказал, что угрожает Украине: смотрите видео
Россия может готовить кибератаки: что известно
- По данным издания New York Times, российские хакеры могут атаковать критически важные украинские системы в энергетической и банковской сфере, а также правительственные порталы.
- Так в Кремле хотят продемонстрировать слабость правления Владимира Зеленского и скомпрометировать украинские власти. Ибо на фоне дестабилизации легче найти повод для военного вторжения.
- США и Великобритания тайно направили в Украину своих специалистов по кибербезопасности для подготовки украинских специалистов к возможным нападениям.
- Россия уже применяла кибероружие против Украины. В 2015 году российские хакеры дистанционно захватили Центр управления электрическим предприятием. Это приводило к массовым отключениям электроэнергии.
- В 2016 году они совершили атаку на инфраструктурные сети Киева и области. Но Кремль до настоящего времени, конечно же, отвергает всякую причастность к этим кибератакам.