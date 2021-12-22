В то же время у Украины пока нет возможностей противостоять государству-агрессору. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

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По его словам, Россия – одна из немногих стран мира, которая обладает такими возможностями. К государствам с такими возможностями можно причислить:

США;

Китай;

Иран;

некие европейские страны.

У них есть такие способности, чтобы наносить удары,

– подчеркнул Костенко.

Как могут противодействовать в Украине

На Совете нацбезопасности и обороны Украины еще полгода назад было принято решение о формировании кибервойск в составе Вооруженных сил Украины. Но пока на этот счет движений нет.

"Пока мы на том месте, что и были. У нас отсутствуют по факту кибервойска", – заметил Костенко.

Это, как он считает, действительно проблема. В то же время не только кибервойска занимаются обеспечением нашего киберпространства: есть Служба безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты.

Костенко рассказал, что угрожает Украине: смотрите видео

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