Водночас в України наразі немає можливостей протистояти державі-агресорці. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.
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За його словами, Росія – одна із небагатьох країн світу, яка має такі спроможності. До держав із такими можливостями можна врахувати:
- США;
- Китай;
- Іран;
- деякі європейські країни.
У них є такі спроможності, щоб завдавати ударів,
– наголосив Костенко.
Як можуть протидіяти в Україні
На Раді нацбезпеки й оборони України ще пів року тому ухвалили рішення про формування кібервійськ у складі Збройних сил України. Але поки щодо цього рухів немає.
"Поки ми на тому місці, що й були. У нас відсутні по факту кібервійська", – зауважив Костенко.
Це, як вважає він, дійсно проблема. Водночас не тільки кібервійська займаються забезпеченням нашого кіберпростору: є Служба безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту.
Костенко розповів, що загрожує Україні: дивіться відео
Росія може готувати кібератаки: що відомо
- За даними видання New York Times, російські хакери можуть атакувати критично важливі українські системи в енергетичній і банківській сфері, а також – урядові портали.
- Так у Кремлі хочуть продемонструвати слабкість правління Володимира Зеленського і скомпрометувати українську владу. Бо на фоні дестабілізації легше знайти привід для військового вторгнення.
- США і Велика Британія таємно направили до України своїх фахівців з кібербезпеки для підготовки українських фахівців до ймовірних нападів.
- Росія вже застосовувала кіберзброю проти України. У 2015 році російські хакери дистанційно захопили Центр управління електричним підприємством. Це призводило до масових відключень електроенергії.
- У 2016 році вони здійснили атаку на інфраструктурні мережі Києва та області. Але Кремль до цього часу звісно ж відкидає будь-яку причетність до цих кібератак.