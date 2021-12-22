Водночас в України наразі немає можливостей протистояти державі-агресорці. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

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За його словами, Росія – одна із небагатьох країн світу, яка має такі спроможності. До держав із такими можливостями можна врахувати:

США;

Китай;

Іран;

деякі європейські країни.

У них є такі спроможності, щоб завдавати ударів,

– наголосив Костенко.

Як можуть протидіяти в Україні

На Раді нацбезпеки й оборони України ще пів року тому ухвалили рішення про формування кібервійськ у складі Збройних сил України. Але поки щодо цього рухів немає.

"Поки ми на тому місці, що й були. У нас відсутні по факту кібервійська", – зауважив Костенко.

Це, як вважає він, дійсно проблема. Водночас не тільки кібервійська займаються забезпеченням нашого кіберпростору: є Служба безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту.

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