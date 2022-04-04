Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
Актуально В кремлевских СМИ вышла статья, где открыто обосновывается необходимость геноцида в Украине
Он убежден, что у Кремля не было запасного плана. Они верили, что захватят Украину без всякого сопротивления.
Плана Б у них не было. Все, что было позже – это была полная импровизация,
– заявил Ступак.
Экс-сотрудник СБУ добавил, что сейчас во вражеской армии продолжается "зачистка", появляются новые генералы, которые пытаются подстроить свое руководство под новые условия.
Иван Ступак о стратегии врага: смотрите видео