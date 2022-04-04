Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

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Він переконаний, що у Кремля не було запасного плану. Вони вірили, що захоплять Україну без жодного опору.

Плану Б у них не було. Все, що було пізніше – це була повна імпровізація,

– заявив Ступак.

Ексспівробітник СБУ додав, що зараз у ворожій армії триває "зачистка", з'являються нові генерали, які намагаються підлаштували своє керівництво під нові умови.

Іван Ступак про стратегію ворога: дивіться відео