Не имея вообще никаких побед за почти 10 месяцев полномасштабной войны, потеряв более 100 тысяч солдат и офицеров только погибшими, наголову разбив свою новенькую бронетехнику, проводя мобилизацию, Путин пытается делать вид, что так и было задумано. А чтобы рабы не сомневались в своем царьке, им нужно запретить говорить что-либо и кому-либо о поражениях.

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Невероятно ярким примером абсурдности, царящей в России, является закон о штрафах за карты, "отрицающие территориальную целостность" страны-агрессора.

Россия заканчивается там, где можно получить по лицу

Попытки под угрозой штрафов заставить всех гадать на кофейной гуще, какие именно земли Украины нужно указывать российскими, невероятно идиотские. Ведь даже в Москве не способны четко указать, какие Россия считает аннексированными. Свои "достижения" в виде захвата правобережной Херсонщины и даже части Николаевщины, взятия под контроль немножко Запорожской и Донецкой областей, а также почти полный выход на админграницы Луганской Путин даже не смог вписать в российскую конституцию.

Де-факто, ни один человек в Кремле не сможет нарисовать карту России, которая бы не "отрицала целостность" и не свидетельствовала о провалах диктатора. Сделать это не сможет даже Дугин, на это не способны пропагандисты, Дмитрий Медведев, Песков, Кадыров и даже Пригожин. Ведь согласно концепции Москвы, Россия якобы не знала поражений во время "специальной военной операции".



А правильная ли карта России на официальном сайте Путина? / Скриншот с сайта бункерного диктатора

То есть все отрицательные отступления "не были связаны с потерей территорий", а вот те города, куда приходила Россия, ей "принадлежат навсегда".

Как именно такая концепция попадает в голову бункерного фюрера, неизвестно. Объяснить это, похоже, даже он не может. Ведь, например, контроль над Лиманом российские террористические войска потеряли менее чем через сутки после объявления о его аннексии.

Так что в российском минобороны должны признать поражение и печатать карту без Лимана или не отрицать невероятных "достижений" собственной армии и вывешивать карту, где у их кровавого государства вообще нет границ. Как у настоящей страны 404.

Закон, согласно которому всех должны штрафовать за карты без тех или иных захваченных Россией территорий, всех окончательно запутает. Ведь инструкции относительно того, какие города и области Украины Москва аннексировала, никто не предоставит. Если же Путин по-честному начнет объяснять, где границы России, его можно сразу сажать за дискредитацию собственной же армии.

Россияне должны демонстрировать чудеса двоемыслия

Понятно, что почти за 9 лет войны адептам "русского мира" не приходится привыкать к существованию в двух параллельных реальностях: настоящей и созданной путинскими пропагандистами. Впрочем, иногда игра с умами россиян и фанатов Москвы из Украины достигает невероятного абсурда, который не смог бы осознать даже Оруэлл.

Поскольку когда усатый пресс-секретарь дедугана отказывается перед журналистами говорить об "актуальной" карте России, это одно дело, а совсем другое – когда речь идет о необходимости конкретизировать территорию с точностью до квадратного метра. Но при этом нужно не говорить, что каждый день украинские военные отрезают по лоскуту от "русской земли", а то будет немного стыдно.

Впрочем, теперь у российской карательной системы появился еще один юридический повод содрать с любого немалые штрафы и набить казну лишними миллионами. Главное при этом – не заказывать карты России ни в одной из типографий. Ведь произойдет столкновение реальности с законотворчеством больных лиц.