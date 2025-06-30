Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россияне продвинулись сразу возле 6 населенных пунктов Донецкой области: обновленная карта DeepState

Речь идет о направлениях в пределах Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Демченко подчеркнул, что несмотря на заявления Москвы, целью врага остается захват украинских территорий.

Он точно не несет перед собой задачу по созданию этой буферной зоны. Задача России – это исключительно захват всех территорий Украины,

– указал Демченко.

Представитель ГПСУ уточнил, что протяженность границы в пределах Сумщины достигает около 550 километров. При этом на отдельных участках вражеские силы осуществляют попытки прорывов силами небольших пехотных групп, однако не достигают успеха.

На направлениях в пределах Хотинской и Юнаковской громад агрессор несет значительные потери, действуя без бронетехники.

Демченко указал, что только в полосах обороны пограничников, которые действуют вместе с ВСУ, ликвидировано десятки захватчиков, еще столько же ранены.

"Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились", - добавил Демченко.

К слову, в целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и не только.