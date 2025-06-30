Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Йдеться про напрямки в межах Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Демченко підкреслив, що незважаючи на заяви Москви, метою ворога залишається захоплення українських територій.

Він точно не несе перед собою завдання зі створення цієї буферної зони. Завдання Росії – це виключно захоплення всіх територій України,

– вказав Демченко.

Речник ДПСУ уточнив, що протяжність кордону в межах Сумщини сягає близько 550 кілометрів. При цьому на окремих ділянках ворожі сили здійснюють спроби проривів силами невеликих піхотних груп, однак не досягають успіху.

На напрямках у межах Хотинської та Юнаківської громад агресор зазнає значних втрат, діючи без бронетехніки.

Демченко вказав, що тільки в смугах оборони прикордонників, які діють разом із ЗСУ, ліквідовано десятки загарбників, ще стільки ж поранено.

"Завдяки стійкості та героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися", — додав Демченко.

До слова, загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем і не тільки.