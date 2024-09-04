Таким предположением с 24 Каналом поделился бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов. В этом году дефицит федерального бюджета равен примерно половине "живых" денег, которые остались в так называемом "фонде национального благосостояния России".

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Когда станет понятным, насколько велика "военная дыра" в России

Если россияне покроют дефицит с 1 января 2025 года, у них останется 2,5 триллиона рублей. Этого хватит, чтобы финансировать военные нужды в течение двух – трех месяцев. Фактически у России не остается финансовых резервов.

Что они только не пытаются делать. К примеру, налоги существенно повышают, но все равно не хватает. У меня вообще такое впечатление, что Путин хочет дотянуть до американских выборов в ноябре, дождаться победы Трампа и дальше план покажет,

– отметил Владимир Милов.

До конца сентября российские власти должны внести в госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2025 год. После публикации станет понятным, насколько велика "военная дыра".

По моим прогнозам, стоит снова ожидать роста военных расходов. При том, что нефть падает и в целом у российского бюджета серьезные проблемы с доходной частью. Вход в 2025 год будет чрезвычайно болезненным,

– отметил бывший министр энергетики России.

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В следующем году россияне уже не смогут продолжать кавалерийскую расходную политику. Это вопрос не лет, а нескольких месяцев. Нужно продолжать санкционное давление и лишать Путина остатков денег.