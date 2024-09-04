Таким припущенням з 24 Каналом поділився колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов. Цьогоріч дефіцит федерального бюджету дорівнює приблизно половині "живих" грошей, які залишилися в так званому "фонді національного добробуту Росії".

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Коли стане зрозумілим, наскільки велика "військова діра" у Росії

Якщо росіяни покриють дефіцит з 1 січня 2025 року, у них залишиться 2,5 трильйона рублів. Цього вистачить, щоб фінансувати військові потреби протягом двох – трьох місяців. Фактично у Росії не залишається фінансових резервів.

Що вони тільки не намагаються роботи. Приміром, податки суттєво підвищують, але все одно не вистачає. У мене взагалі таке враження, що Путін хоче дотягнути до американських виборів у листопаді, дочекатися перемоги Трампа й далі план покаже,

– зазначив Володимир Мілов.

До кінця вересня російська влада повинна внести в держдуму проєкт закону про федеральний бюджет на 2025 рік. Після публікації стане зрозумілим, наскільки велика "військова діра".

За моїми прогнозами, варто знову очікувати зростання військових витрат. При тому, що нафта падає і загалом у російського бюджету серйозні проблеми з дохідною частиною. Вхід у 2025 рік буде надзвичайно болючим,

– наголосив колишній міністр енергетики Росії.

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Наступного року росіяни вже не зможуть продовжувати кавалерійську видаткову політику. Це питання не років, а кількох місяців. Потрібно продовжувати санкційний тиск та позбавляти Путіна залишків грошей.