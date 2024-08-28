Після того як на агентів впливу почали накладати санкції, ті зробили поспішні переїзди з однієї адреси на іншу. Так, навесні 2024 року російська пропаганда запустила сайт latamnews.lat, що фактично дублював іспанську версію "Спутніка". У такий спосіб пропагандисти обходили санкції ЄС. Цій спробі була присвячена окрема стаття-розслідування видання наших колег з Insightnews Media.

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До цього "Спутнік" іспанською мовив за адресою sputniknews.lat, але й ця доменна адреса отримала санкції регуляторів, а тому іспаномовний контент спутніка перенесли на нову сторінку – noticiaslatam.lat.

Тобто це той же "Спутнік", тільки в профіль, тобто зі старим набором російських бездумних кліше про "київський режим", неонацистів та іншу задуху. Маємо справу з банальним "редиректом". Тобто навіть ніхто не ховається, на головній сторінці бачимо емблему "Спутніка", а під кожною статтею стоїть блок-нагадування, що ресурс цей заблоковано.



Нагадайка від пропагандистів / Скриншот

Вторгнення росіян в Україну сайт noticiaslatam.lat/Sputnik Mundo називає "Операція Росії з демілітаризації та денацифікації в України", а серед головних тем ресурсу, який взагалі-то заявлений як сайт про Латинську Америку, відразу декілька тем, присвячених російсько-українській війні.

Так, теги "Курськ" та "Постачання Україні зброї" виведені на перші позиції.

Також на топах стаття Sputnik Mundo про "підлість" США, які руками України підірвали "Північні потоки" й поставили Німеччину та всю Європу в принизливе становище.

Головна ціль опусів російських пропагандистів ось у цьому уривку, він поданий як риторичне питання.

Якщо німецький уряд дотримується цієї точки зору і звинувачує Україну, то незрозуміло, чому вони допомагають Україні, яка руйнує власну інфраструктуру і "створює екоцид". Водночас, якщо за знищенням "Північного потоку" стоять США, то виникає питання, як союзник може таке робити?

Тобто Росії дуже не подобається, що Німеччина активно допомагає Україні у війні проти Кремля, а сама Росія вже не має жодного важеля впливу на Німеччину. Хоча ще на початку вторгнення у 2022 році росіяни дуже розраховували на газовий шантаж. Крики, що Німеччина (і Європа заодно) замерзнуть лунали ледь не з кожної російської помийки, але ніхто в ЄС не замерз, навпаки – це росіяни зараз палають вогнем, а ґвалт істерики розноситься всіма мовами світу.

Інша стаття дуже переймається за ядерну безпеку в Європі та розповідає про ризики навколо Курської АЕС.

При цьому пропагандисти сором’язливо мовчать, що це вони в лютому 2024 року окупували Запорізьку та Чорнобильську АЕС, першу утримують до цього часу. Також саме росіяни завдають ракетних ударів і спрямовують свої снаряди та БПЛА по траєкторії, що проходить поруч з іншими АЕС, які перебувають під контролем України.

Пропагандисти мовчать про російські обстріли інших ядерних об’єктів в Україні, зокрема, центру "Джерело нейтронів" у Харкові. А натомість бідкаються, що на Курській АЕС стоять ті ж самі небезпечні реактори РБМК-100, що й у Чорнобилі в 1986-му.

Та головною проблемою для іспаномовних російських пропагандистів є швидке перевзування просто в повітрі.

Раніше Путін попереджав, що терористичним вторгненням України в Курську Київ намагався посилити свої позиції на можливих переговорах, але тепер зі стороною конфлікту, яка обирає мішенню мирне населення і ядерні об'єкти, говорити ні про що,

– показова цитата з матеріалу пропагандистів.

Ще місяць тому пропагандисти горлали про необхідність мирних переговорів та "просто перестать стрєлять" (але лише Україні й з урахуванням "ситуації на землі"), а тепер все змінилось і ніяких мирних переговорів вже не може бути. Бо стався Курськ, де Україна показала силу, а Росія сповна провалилась, тому й "переможні реляції" на сторінках noticiaslatam.lat/Sputnik Mundo змінились на ниття.

Аналіз поширення матеріалів "Спутніка" іспанською на новій адресі показує, що "новий" сайт noticiaslatam.lat масово перепоширюють такі новинні веб-ресурси:

prensa-latina.cu

zona-militar.com

confirmado.net

vocesdelperiodista.mx

vecinosenconflicto.com

diario-octubre.com

Раніше, в часи Шевченка, "на всіх язиках все мовчало" (бо благодєнствовало), нині це мовне розмаїття має іншу задачу – нити.