Об этом в сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Storm Shadow и SCALP атаковали серьезное предприятие врага.

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Чем важна атака на химзавод России

Полковник запаса отметил, что, кроме химического производства, на химзаводе "Комбинат Каменский" есть закрытые цеха, которые изготавливают, в частности, твердое топливо для ракет.

По его словам, чтобы реально нанести удар по предприятию такого уровня, оптимальный вариант – это запуск около десяти ракет Storm Shadow и SCALP. Дополнительно еще нужны ракеты-постановщики помех ADM-160, ослепляющие ПВО противника.

Таким образом, заметил он, можно отминусовать это серьезное предприятие.

Однозначно уменьшится у россиян количество производящих ракет,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что те ракеты, которые достают до нас, являются преимущественно твердотопливными. Поэтому удар по соответствующему производству является очень важным.

Очередной удар в "сердце" экономики России

Свитан отметил, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России, который ночью 19 декабря подвергся комбинированной атаке, является одним из основных заводов. Он уже был атакован ранее, а теперь нанесен удар по второй установке.

По его мнению, это означает, что была конкретная задача по остановке данного завода. В течение суток станет понятно, насколько серьезные там повреждения.

Он отметил, что санкции Малюка-Буданова являются самыми действенными, потому что бьют в самое "сердце" российской экономики. То есть они уничтожают производственные мощности углеводородной отрасли и систему производства топлива для вражеской армии.

Практически вся российская армия, которая находится на Восточном и Запорожском фронтах, питается из Новошахтинского НПЗ,

– отметил полковник запаса.

Поэтому, резюмировал он, чем больше мы уничтожим НПЗ, тем меньше российские войска смогут передвигаться. Ведь на велосипедах сильно от Ростова до Донецка не поездишь.