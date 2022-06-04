В последнее время часто от обстрелов страдают Одесса и прифронтовый Николаев. Об особенностях одного из последних обстрелов рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, сообщает 24 канал.

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Россияне запускают ракеты средней дальности

Арестович обратил внимание на обстрелы Одессы и Николаева 3 июня. Большинство выпущенных вражеских ракет удалось сбить.

Как только разобрались, то выяснили, что эти ракеты типа Х-59. Они характерны тем, что у них максимальная дальность поражения менее 300 километров, то есть ракеты средней дальности, авиационные,

– объясняет он.

По словам советника главы Офиса Президента, это вызывает вопрос: либо они испытывают эти ракеты, либо у них заканчиваются ракеты дальние. Именно поэтому российские кафиры могут применять эти.

"А они опасны тем, что могут подходить вплотную к границам работы нашей ПВО. С большой вероятностью у них началась экономия ракет других классов и приходится применять среднюю дальность", - говорит Арестович.

Оккупанты обстреливают Украину

Угроза новых ударов по Черному морю остается. Оттуда российские кафиры готовы выпускать по Украине ракеты. И именно из Черного моря они и улетают чаще всего. Как сообщали в оперативном командовании "Юг", сейчас в Черном море 4 российских корабля и 1 подлодка, в общей сложности они оснащены 36 крылатыми ракетами. Вероятность обстрелов мирных украинских городов высока.

Утром 4 июня под обстрел российских оккупантов снова попали жилые кварталы Николаева. Под огнем оказался Корабельный район города. К сожалению, есть жертвы и раненые. Мэр Александр Сенкевич отмечал, что по состоянию на 15:00 было известно о 3 погибших и 4 раненых. Два человека погибли сразу на месте при обстреле. Еще один пострадавший человек скончался по дороге в больницу. У 4 раненых тяжелые травмы, за их жизнь сейчас борются николаевские врачи.

Также россияне в очередной раз показали, что у них нет ничего святого, когда говорится о разрушениях и убийствах. Они обстреляли Святогорскую лавру в Донбассе. В результате очередного обстрела российских оккупантов вспыхнул Всехсвятский скит. Президент Зеленский поэтому снова призвал ЮНЕСКО лишить варварскую Россию членства в организации, а ООН – способствовать полной дипломатической изоляции страны-террориста.

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