Об этом он рассказал в эфире телеканала "Рада". Как отметил Вадим Денисенко, россияне сейчас пытаются выводить свои части на ротацию.

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Пока орков выводят на ротацию, происходят кадровые чистки

В то же время он отметил, что в российской армии происходят серьезные кадровые чистки и изменения. Так, уволили генерала, руководителя одной из танковых армий. Она собственно отвечала за взятие Харькова.

То есть они меняют ряд руководителей подразделений. Они понимают, что у них ничего не удается и сейчас начинают грызться внутри. Это большой плюс,

– подчеркнул Денисенко.

Вадим Денисенко добавил, что у России еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники. Сейчас известно о скоплении военных на территории Беларуси, а также на границе с Харьковской областью. Кроме того, наемники продолжают наращивать свои силы на территории Крыма, на границе с Херсонской областью.

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