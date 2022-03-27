Про це він розповів в ефірі телеканалу "Рада". Як зазначив Вадим Денисенко, росіяни наразі намагаються виводити свої частини на ротацію.

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Поки орків виводять на ротацію, відбуваються кадрові чистки

Водночас він зазначив, що у російській армії відбуваються серйозні кадрові чистки та зміни. Так, звільнили генерала, керівника однієї з танкових армій. Вона власне відповідала за взяття Харкова.

Тобто вони міняють ряд керівників підрозділів. Вони розуміють, що у них нічого не вдається і зараз починають гризтися всередині. Це великий плюс,

– підкреслив Денисенко.

Натомість Вадим Денисенко додав, що у Росії ще є людські ресурси та достатньо велика кількість техніки. Наразі відомо про скупчення військових на території Білорусі, а також на кордоні з Харківщиною. Крім того, найманці продовжують нарощувати свої сили на території Криму, на кордоні з Херсонською областю.

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