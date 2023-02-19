Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он убежден, что основной военный потенциал России лежит не в технической плоскости, а в возможности мобилизовать множество людей.

Смотрите также Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной

Согласно информации по перехваченным разговорам россиян, их техника скрывается в 20—25 минутах хода от позиций. То есть, во время украинской атаки российские танки приезжают через 20 — 25 минут, фактически, чтобы уже забрать тела и поехать назад, заметил Ступак.

Условия хранения российских танков

По словам Ступака, россияне испытывают определенные трудности с техникой, хотя она у них еще есть. Враг может извлекать технику из своих складов в разных регионах России, однако остается вопрос в ее качестве и боеспособности.

Ступак сообщил, что есть несколько уровней хранения танков. Под открытым небом – танки стоят в разных погодных условиях. Так, например, ближе к Владивостоку воздух насыщенный солью быстрее разъедает детали танков. Танки могут храниться под накрытием или в ангарах, но без отопления.

От места хранения техники зависит количество и продолжительность манипуляций для ее восстановления.

Ступак сообщил, что в России очень мало правильно оборудованных мест хранения для танков – с отоплением, с периодической проверкой и т.д.

Ступак о танковых возможностях России: смотреть видео

Не могут производить достаточное количество танков

По словам Ступака, производить современные танки Т-90 в достаточном количестве россияне не могут, говорится о десятках, а не сотнях единиц.

В России существует проблема с танковыми прицелами, заметил Ступак. Сами "жестянки" с "боевыми бурятами" ездить могут, однако не могут видеть ночью на несколько километров, также не имеют оптики, позволяющей стрелять на 5 километров, ведь поставлявшихся ранее французских прицелов в России уже нет. Также нет сигнализации о наведении противотанковых средств на них.

В первую очередь россияне будут наступать используя "мобиков", частные военные компании, альтернативы "Вагнеру - "Редут", "Русич", "Патриот", им разрешили набирать людей из колоний,

– добавил эксперт.

Также в России сейчас рассматривается вопрос разрешения набирать людей из СИЗО. Их гораздо легче мобилизовать, пообещав не возбуждать уголовное дело, сообщил Ступак.

Россия стягивает авиацию к границам