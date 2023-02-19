Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він переконаний, що основний військовий потенціал Росії лежить не в технічній площині, а в можливості мобілізувати велику кількість людей.
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Відповідно до інформації з перехоплених розмов росіян, їхня техніка ховається за 20 — 25 хвилин ходу від позицій. Тобто під час української атаки російські танки приїжджають через 20 — 25 хвилин, фактично, аби уже забрати тіла і поїхати назад, зауважив Ступак.
Умови зберігання російських танків
За словами Ступака, у росіян відчуваються певні труднощі з технікою, хоча вона в них ще є. Ворог може діставати техніку зі своїх складів в різних регіонах Росії, однак лишається питання в її якості та боєздатності.
Ступак повідомив, що є кілька рівнів зберігання танків. Просто неба – танки стоять в різних погодних умовах. Так, наприклад, ближче до Владивостока повітря насичене сіллю швидше роз'їдає деталі танків. Танки можуть зберігатися під накриттям чи в ангарах, але без опалення.
Від місця зберігання техніки залежить кількість та тривалість маніпуляцій для її відновлення.
Ступак повідомив, що в Росії дуже мало правильно обладнаних місць зберігання для танків – з опаленням, з періодичною перевіркою тощо.
Ступак про танкові можливості Росії: дивитись відео
Не можуть виготовляти достатню кількість танків
За словами Ступака, виготовляти сучасні танки Т-90 в достатній кількості росіяни не можуть, мовиться про десятки, а не сотні одиниць.
В Росії існує проблема з танковими прицілами, зауважив Ступак. Самі "бляшанки" з "бойовими бурятами" їздити можуть, однак не можуть бачити вночі на декілька кілометрів, також не мають оптики, яка дозволяє стріляти на 5 кілометрів, адже французьких прицілів, які поставлялися раніше, в Росії вже немає. Також немає сигналізації про наведення протитанкових засобів на них.
В першу чергу росіяни будуть наступати використовуючи "мобіків", приватні військові компанії, альтернативи "Вагнеру – "Редут", "Русіч", "Патріот", їм дозволили набирати людей з колоній,
– додав експерт.
Також в Росії зараз розглядається питання дозволу набирати людей із СІЗО. Їх набагато легше мобілізувати, пообіцявши не заводити кримінальну справу, повідомив Ступак.
Росія стягує авіацію до кордонів
- В ГУР заявили, що на заході Росії не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною ворог утримує приблизно 450 літаків тактичної авіації та близько 300 вертольотів, половина з них – ударні.
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що ситуація складна, однак в Генштабі готуються до усіх можливих сценаріїв.
- Романенко припустив, що за допомогою літаків росіяни намагаються посилити можливості в завдаванні авіаційних ударів та використовувати винищувачі на лінії зіткнення.