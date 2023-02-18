За даними представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, на заході Росії не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною агресор утримує приблизно 450 літаків тактичної авіації і близько 300 вертольотів, половина з них – ударні.

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Нащо Росія накопичує авіацію поблизу кордону

Він запевнив, що росіяни можуть залучити авіацію для підтримки своїх наступальних дій на Донбасі, проте всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки по країні застосовані не будуть.

Юсов зазначив, що російські літаки перебувають на різних аеродромах за межами досяжності української зброї. Окупанти розташували авіаційні бази так, щоб до них не могли досягти реактивні системи залпового вогню HIMARS.

За словами Юсова, літаки й гелікоптери противника можуть бути використані насамперед на Донбасі. Також він наголосив, що напад із повітря на Київ – малоймовірний.

Головна ціль окупантів

Він наголосив, що заразі першочергове завдання окупантів – захоплення Донецької та Луганської областей до кінця березня 2023 року.

Юсов переконаний, що цього не станеться, як і "падіння Києва за три дні".

Росії не вдасться реалізувати цей план,

– запевнив він.

Юсов додав, що для захисту українського неба нам треба не тільки більше засобів протиповітряної оборони, а й сучасна авіація, наприклад, винищувачі F-16, щодо яких Київ веде переговори.

Як прокоментували це у Повітряних силах