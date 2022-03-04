В частности, речь идет о популярных приложениях Apple и Google.

Интересно Президенты стран ЕС на коленях должны стоять перед Украиной, – Пионтковский

У россиян возникли новые проблемы

Приложения App Store и Google Play перестали работать у большинства пользователей России, которая 24 февраля начала войну против Украины.

Кроме того, увеличивается количество мировых компаний, отказываются сотрудничать с Российской Федерацией и поддерживают Украину. В этом перечне уже можно найти около 100 компаний.