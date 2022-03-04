Зокрема, йдеться про популярні додатки Apple та Google.

Цікаво Президенти країн ЄС на колінах мають стояти перед Україною, – Піонтковський

У росіян виникли нові проблеми

Додатки App Store та Google Play перестали працювати у більшості користувачів у Росії, яка 24 лютого розпочала війну проти України.

Крім того, збільшується кількість світових компаній відмовляються співпрацювати з Російською Федерацією та підтримують Україну. У цьому переліку вже можна знайти приблизно 100 компаній.

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