Британская разведка обратила внимание на свидетельства российских военных, указывающих на соответствующие проблемы. Такие жалобы прозвучали во время конференции под названием "Огарковские чтения".
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Россияне плохо выполняют базовые правила полевого управления
Вернувшиеся с фронта в Украине российские солдаты рассказали, что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы" на передовой.
Один солдат подчеркнул, что из-за риска обстрела со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже кружку чая". Он подчеркнул, что живет и питается "однообразной" пищей в проникающей отовсюду грязи,
– отмечает британская разведка.
В сводке говорится, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонных позициях является сложной задачей любой армии.
"Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, отчасти вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – заключает британская разведка.
Почему россияне теряют так много людей у Авдеевки
- За данным разведки Британии, за последние три недели во время штурма Авдеевки российские оккупационные войска потеряли около 200 единиц бронетехники и несколько тысяч солдат.
- Такие потери российские оккупанты понесли из-за эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, сбросов боеприпасов с беспилотников, а также высокоточных артиллерийских систем, отметили в британской разведке.
- Штурмы Авдеевки часто характеризовались продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям в личном составе.