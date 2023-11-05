Британська розвідка звернула увагу на свідчення російських військових, які вказують на відповідні проблема. Зокрема, такі скарги пролунали під час конференції під назвою "Огарковские чтения".
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Росіяни погано виконують базові правила польового управління
Російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли, що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.
Один солдат підкреслив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він підкреслив, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль,
– зазначає британська розвідка.
У зведенні мовиться, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.
"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.
Чому росіяни втрачають так багато людей біля Авдіївки
- За даними розвідки Британії, за останні три тижні під час штурму Авдіївки російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки та кілька тисяч солдатів.
- Таких втрат російські окупанти зазнали через ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, скидів боєприпасів з безпілотників, а також високоточних артилерійських систем, зазначили в британській розвідці.
- Штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат в особовому складі.