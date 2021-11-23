Отец и мать Рублева скончались в реанимации ночью 23 ноября. У обоих было обострение хронических болезней – последствия перенесенного коронавируса.
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Хотя тесты на COVID-19 у обоих были уже отрицательными. В Луцком районном совете подтвердили смерть родителей Рублева. Там выразили соболезнования нардепу.
Текст поста Луцкого райсовета:
Луцкий районный совет выражает искренние соболезнования народному депутату Украины Вячеславу Рублеву по поводу тяжелой утраты обоих родителей – Владимира Максимовича и Лилии Николаевны.
Царствие им небесное и светлая память.
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Такая же трагедия произошла в октябре на Львовщине. В реанимации от осложнений коронавируса оборвалась жизнь супругов. Мария умерла утром 26 октября, а ее муж Владимир – вечером.