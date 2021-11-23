Батько й мати Рубльова померли в реанімації вночі 23 листопада. У обох було загострення хронічних хвороб – наслідки перенесеного коронавірусу.

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Хоча тести на COVID-19 в обох були вже негативними. У Луцькій районній раді підтвердили смерть батьків Рубльова. Там висловили співчуття нардепу.

Текст поста Луцької райради:

Луцька районна рада висловлює щирі співчуття народному депутату України Вячеславу Рубльову з приводу тяжкої втрати обох батьків – Володимира Максимовича та Лілії Миколаївни.

Царство їм небесне та світла пам’ять.

Схожі трагедії

В Одеській області 26 вересня протягом пів години від ускладнень коронавірусу померли чоловік та дружина. Їм було по 60 та 58 років. Обоє не були вакцинованими проти коронавірусу. Також не одразу звернулись до лікаря – спочатку намагались побороти недугу самостійно.

Така ж трагедія сталась у жовтні на Львівщині. У реанімації від ускладнень коронавірусу обірвалось життя подружжя. Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір.

Зверніть увагу! За добу 22 листопада в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. Захворюваність останніми днями дещо знизилась, але смертність досі на високому рівні.