Журналисты направили городскому совету запрос о возможности переименования улицы имени Терешковой.
Кстати "Другая Терешкова" : под Одессой не хотят декоммунизировать улицу
Однако исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, потому что предложение представил не житель города.
Это не первый отказ
В сентябре просьбу о переименовании улицы в городской совет направил председатель движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Позняков. Однако он отметил, что его письмо не приняли во внимание, поскольку он тоже не является жителем Смелы.
Терешкова поддерживала оккупацию Крыма
- Терешкова – это советская космонавтка.
- В 2008 – 2011 годах она была депутатом Ярославской областной думы от путинской партии "Единая Россия". После этого она уже стала депутатом Госдумы от "единороссов".
- Политик 1 марта 2014 года голосовала за оккупацию Крыма.
- Кроме того, именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.