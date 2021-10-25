Журналисты направили городскому совету запрос о возможности переименования улицы имени Терешковой.

Кстати "Другая Терешкова" : под Одессой не хотят декоммунизировать улицу

Однако исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, потому что предложение представил не житель города.

Это не первый отказ

В сентябре просьбу о переименовании улицы в городской совет направил председатель движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Позняков. Однако он отметил, что его письмо не приняли во внимание, поскольку он тоже не является жителем Смелы.

Обратите внимание! Переименовать улицы, названные в честь Терешковой, можно по процедуре декоммунизации. Дело в том, что она была участницей Коммунистической партии.

Терешкова поддерживала оккупацию Крыма