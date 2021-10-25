Журналісти надіслали міській раді запит про можливість перейменування вулиці імені Терешкової.
До речі "Інша Терешкова": під Одесою не хочуть декомунізовувати вулицю
Однак виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, бо пропозицію подав не житель міста.
Це не перша відмова
У вересні прохання про перейменування вулиці до міської ради надіслав голова руху "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков. Проте він зазначив, що його лист не взяли до уваги, оскільки він теж не є жителем Сміли.
Терешкова підтримувала окупацію Криму
- Терешкова – це радянська космонавтка.
- У 2008 – 2011 роках вона була депутаткою Ярославської обласної думи від путінської партії "Єдина Росія". Після цього вона вже стала депутаткою Держдуми від "єдиноросів".
- Політикиня 1 березня 2014 року голосувала за окупацію Криму.
- Крім того, саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна в 2020 році.