Журналісти надіслали міській раді запит про можливість перейменування вулиці імені Терешкової.

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Однак виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, бо пропозицію подав не житель міста.

Це не перша відмова

У вересні прохання про перейменування вулиці до міської ради надіслав голова руху "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков. Проте він зазначив, що його лист не взяли до уваги, оскільки він теж не є жителем Сміли.

Зверніть увагу! Перейменувати вулиці названі на честь Терешкової можна за процедурою декомунізації. Річ у тім, що вона була діячкою Комуністичної партії.

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